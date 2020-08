La saison 3 d’Im Sorry annulée à cause du COVID-19, TruTV renouvèle par contre Tacoma FD pour une saison 3

Trois mois après la conclusion de la saison 2, TruTV avait finalement donné des nouvelles de sa comédie I’m Sorry en officialisant la commande d’une saison 3. C’était en juin 2019. Aujourd’hui, la chaine américaine annule donc sur cette commande.

Création d’Andrea Savage (Veep, iZombie), la comédie I’m Sorry devait revenir pour une saison 3 de 10 épisodes après une saison 2 qui, selon TruTV, avait bénéficié d’une augmentation d’audience. Si vous n’êtes pas familiers avec cette série, elle nous entraine auprès d’Andrea (Savage), épouse, mère de famille et scénariste qui expose ses névroses dans les situations les plus improbables qui soient.

Le tournage de cette saison 3 de I’m Sorry avait débuté depuis 2 semaines quand la pandémie a mis en pause à la production. Celle-ci ne reprendra donc pas. Stopper le tournage, maintenir tous les acteurs et techniciens sous contrat et mettre en place tout le protocole de sécurité contre le COVID-19 pour permettre éventuellement une reprise serait financièrement trop couteux, ce qui justifierait cette annulation. Il ne faut également pas oublier que TruTV est pris dans la réorganisation du groupe WarnerMedia qui a provoqué de nombreuses annulations et des coupes budgétaires sérieuses, ce qui n’a pas dû aider la décision actuelle.

Autre comédie de la chaine, Tacoma FD reçoit pour sa part une commande pour une saison 3. La diffusion de la saison 2 vient de s’achever et la série reste un hit, voyant d’ailleurs ses audiences en augmentation, atteignant les 11 millions de téléspectateurs (toutes plateformes de diffusion confondues). Créée par Kevin Heffernan et Steve Lemme (Super Troopers), cette série nous entraine auprès des pompiers de la ville la plus pluvieuse des États-Unis. Chef Terry McConky (Heffernan) et Capitaine Eddie Penisi (Lemme) sont ainsi à la tête d’une caserne où les combattants du feu s’occupent comme ils le peuvent entre quelques interventions souvent étranges.

