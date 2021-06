In The Dark Saison 3 : Murphy et ses amis sont en cavale, dans trois semaines sur The CW

Le programme estival de The CW ne tarde pas à se mettre en place, puisque la saison 3 de In The Dark arrive dès le début juin sur le network américain. Le season premiere est en effet programmé pour le mercredi 23 juin.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série, In The Dark est une création de Corinne Kingsbury qui suit Murphy Mason (Perry Mattfeld), une jeune femme aveugle dans la vingtaine et qui mène une existence relativement chaotique, avec des proches qui tentent du mieux qu’ils peuvent de gérer son comportement parfois obsessionnel. Car Murphy aura passé la première saison de In The Dark à chercher le meurtrier de son meilleur ami Tyson avec lequel elle était devenue amie quand il lui avait sauvé la vie. Cette enquête a fini par la placer au cœur du danger et elle entraine ses amis dans les griffes d’une guerre entre puissants criminels.

En saison 3, Murphy est en fuite avec Jess (Brooke Markham), Felix (Morgan Krantz) et Max (Casey Deidrick), alors que les autorités les recherchent pour meurtre et que le puissant dealer Josiah (Maurice Compte) veut également mettre la main sur eux. Pour s’en sortir, ils vont devoir demander de l’aide à Darnell (Keston John). De son côté, l’agent Josh Wallace (Theodore Bhat) prend conscience du rôle tenu par Murphy dans la plus importante enquête de sa carrière et s’associe avec l’officier Gene Clemmons (Matt Murray) pour tenter de la retrouver.

Au casting de cette saison 3 de In The Dark, nous retrouvons ainsi Perry Mattfeld, Brooke Markham, Casey Deidrick, Keston John, Morgan Krantz, Theodore Bhat et Matt Murray.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.