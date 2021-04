In Treatment Saison 4 : La thérapie commence avec Uzo Aduba dans un trailer et en mai sur HBO

Alors que Arte a récemment diffusé En Thérapie, HBO nous propose de reprendre les consultations avec un nouveau docteur avec une nouvelle saison de In Treatment après plus d’une décennie. Deux épisodes seront diffusés à la suite, chaque dimanche et lundi, à partir du 23 et 24 mai sur HBO, et également dès le 24 mai sur OCS.



Si vous n’êtes pas familiers avec In Treatment, il s’agit d’une adaptation de la série israélienne Be Tipul créée par Hagai Levi, Ori Sivan et Nir Bergman qui avait été développée pour les écrans américains par Rodrigo Garcia. Le concept était que, cinq fois par semaine, nous retrouvions le psychothérapeute Paul Weston (Gabriel Byrne) pour une séance d’une demi-heure avec un patient (le vendredi, il était celui qui consultait), et ce, durant plusieurs semaines consécutives. Cela dura trois saisons, entre 2008 et 2010 (la série est disponible en streaming sur OCS et Canal+).

In Treatment revient donc pour de nouvelles séances de thérapie sans Paul, mais avec le docteur Brooke Taylor, incarnée par Uzo Aduba. L’histoire prend place à Los Angeles, où la Dre Taylor apporte son aide à un trio de patients qui tente de gérer les défis d’aujourd’hui, dont la pandémie et les récentes évolutions sociales et culturelles.

Autour d’Uzo Aduba, cette saison 4 de In Treatment réunit donc John Benjamin Hickey dans la peau de Colin, un patient millionnaire qui doit faire face aux changements maintenant qu’il est sorti de prison ; Quintessa Swindell dans le rôle de Laila, une adolescente qui tente de se construire une identité séparée des attentes étouffantes de sa famille ; Anthony Ramos qui joue Elado, aide-soignant à domicile au service d’une famille aisée ; et enfin, Joel Kinnaman qui est Adam, le partenaire de longue date de Brooke.

