Indian Summers : Le déclin de l’Empire britannique, à découvrir dès ce soir sur Chérie 25

Après la mini-série Docteur Thorne, Chérie 25 nous emmène dans en Inde, durant les dernières années de la colonisation britannique avec la série Indian Summers. La chaine française diffuse l’intégralité à partir de ce samedi 11 juillet, dès 21h05 avec deux épisodes par soirée.

Co-production entre Channel 4 et PBS diffusée entre 2015 et 2016, cette fiction historique britannique est une création de Paul Rutman (Vera) qui était présentée comme une sorte de nouvelle Jewel in the Crown (Le Joyau de la couronne).

L’histoire d’Indian Summers commence en 1932. À l’été, les expatriés anglais quittent New Delhi, étouffante pendant la mousson, pour la station de Simla, en contrebas de l’Himalaya. Alice Whelan, une mystérieuse Anglaise, y rejoint son frère Ralph, qui occupe un poste haut placé dans l’administration coloniale. Propriétaire du British Club, Cynthia Coffin garde un œil sur toutes les affaires animant la société britannique. Dougie Raworth, lui, s’occupe de l’école missionnaire de Simla, tandis que son épouse Sarah s’ennuie ferme. Aux nombreuses intrigues politiques se mêlent des promesses, des secrets et des histoires d’amour compliquées. En toile de fond, les premiers signes de faiblesse du pouvoir du Raj britannique se font sentir alors que la nation commence à rêver de liberté.

Initialement pensé pour durer 5 saisons avec pour but de relater la naissance de l’Inde moderne, Indian Summers se compose au final de 2 saisons pour un total de 20 épisodes. La série a été annulée par manque d’audience et un coût de production trop élevé.

Connue pour incarner Mrs Weasley dans la franchise Harry Potter, Julie Walters endosse ici le rôle de Cynthia Coffin, la propriétaire du British Club local et la reine de la haute société de Simla. À ses côtés, Henry Lloyd-Hughes joue Ralph Welan, le secrétaire particulier du vice-roi des Indes alors que Jemima West est sa soeur cadette, Alice. Nikesh Patel interprète Nikesh Patel, un jeune Parsi occupant un modeste poste dans l’administration coloniale britannique.

Le casting est complété par Patrick Malahide (Lord Willingdon), Roshan Seth (Darius Dalal), Lillete Dubey (Roshana Dalal), Aysha Kala (Sooni Dalal), Alexander Cobb (Ian McLeod), Fiona Glascott (Sarah Raworth), Craig Parkinson (Dougie Raworth), Olivia Grant (Madeleine Mathers), Amber Rose Revah (Leena Prasad), Rick Warden (Ronnie Keane), Tanmay Dhanania (Naseem Ali Khan), Ashna Rabheru (Shamshad Dalal),Indi Nadarajah (Kaiser) et Ash Nair (Bhupinder).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.