Industry Saison 1 : Plongez dans le monde de la finance à Londres, ce soir HBO et demain sur OCS

La chaine américaine HBO continue de travailler avec la BBC pour donner le jour à toujours plus de séries. Cet automne, cela nous permettra de découvrir le monde de la finance britannique avec la nouvelle série Industry qui débute ce soir sur la chaine américaine et demain sur OCS City à partir de 22h50.

Créée par Mickey Down et Konrad Kay et notamment produite par Lena Dunham, Industry se propose de suivre un groupe de jeunes diplômés en compétition pour quelques postes permanents dans une banque d’investissements de premier plan à Londres.

Rapidement, les frontières entre collègues, amis, amants et ennemis s’estompent quand ils s’imprègnent d’une culture d’entreprise définie autant par le sexe, les drogues et l’ego, que par les deals et les dividendes. Au fur et à mesure que les membres du groupe montent et chutent, ils doivent décider si la vie vaut plus qu’un résultat financier.

Au casting de cette première saison d’Industry, nous trouvons Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson, Nabhaan Rizwan, Freya Mavor, Will Tudor, Conor MacNeill et Ken Leung.

