Innocent Saison 1 : Lee Ingleby retrouve sa liberté et cherche la vérité, dès ce soir sur 13eme Rue

Diffusée en 2018 sur la chaine britannique ITV, la première saison de l’anthologique Innocent arrive en France sur 13eme Rue, avec une diffusion qui commence ce dimanche 20 mars 2021.

Scénarisée par Chris Lang (Unforgotten) et Matt Arlidge (Silent Witness), Innocent nous entraine dans la vie de David Collins (Lee Ingleby) qui, après avoir passé sept ans derrière les barreaux pour le meurtre de sa femme, Tara, dont il s’est toujours dit innocent, voit enfin sa condamnation révisée. De nouveaux éléments entrant en jeu, il a droit à un nouveau procès et il est cette fois acquitté pour vice de procédure.

La seule personne qui semble le croire est son frère Phil, qui fait campagne sans relâche pour clamer son innocence. Alice, la soeur de Tara, a obtenu avec son mari la garde de leurs deux enfants mais éprouve une haine farouche envers David, persuadée qu’il est bien l’auteur du crime. David est quant à lui bien déterminée à découvrir ce qui s’est produit.

La première saison d’Innocent relate une histoire complète en 4 épisodes, la série a été renouvelée pour une saison 2 qui reprendra le concept, mais proposera une toute nouvelle histoire avec des personnages différents.

Au niveau du casting, Lee Ingleby fait face dans Innocent à Hermione Norris, Angel Coulby, Daniel Ryan, Elliot Cowan, Adrian Rawlins, Samuel Edward Cook, Zahra Ahmadi, Christina Cole et Tony Gardner. À la réalisation, nous retrouvons Richard Clark (Doctor Who, The Musketeers).

