Innocent Saison 2 : Après Lee Ingleby, Katherine Kelly retrouve la liberté et doit reconstruire sa vie, dès ce soir sur ITV

Trois ans après la diffusion de la première saison, Innocent revient sur ITV avec une saison 2 pour nous relater une tout autre histoire, diffusée sur 4 jours consécutifs, de lundi à jeudi cette semaine. Attention, à ne pas confondre avec la série espagnole Innocent sur Netflix !

Création de Matthew Arlidge et Chris Lang, la première saison d’Innocent racontait l’histoire de David Collins (Lee Ingleby), un homme qui avait été accusé du meurtre de sa femme et qui était acquitté après 7 ans de prison. La seconde saison d’Innocent se concentre quant à elle sur Sally Wright (Katherin Kelly), une enseignante qui aurait une liaison avec un de ses élèves, Matty Taylor, 16 ans.

Quand le jeune homme est brutalement poignardé, Kelly devient rapidement suspecte avant d’être condamnée pour meurtre. Cinq ans plus tard, elle est déclarée non coupable en appel et retrouve la liberté, mais pas sa réputation qui a été détruite pas cette affaire. Elle doit alors maintenant trouver comment reconstruire son existence, alors que le DCI Mike Braithwaite reprend l’investigation pour découvrir la vérité.

Here's a little Friday night tease of our show #Innocent series 2, which starts this Monday at 9.00 on @ITV and stars @katherine_kelly @ImJamieBamber @shaundooley and #PriyangaBurford #TheresAKillerOutThere pic.twitter.com/D91Vzo3m48

— Chris Lang (@ChrisLangWriter) May 14, 2021