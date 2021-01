Pas de saison 6 pour Insecure, HBO annonce la fin prochaine de la série d’Issa Rae

Annoncée en mai dernier, la commande de la saison 5 d’Insecure promettait un long futur. Il n’en est rien, puisque la série n’atteindra pas la saison 6, la fin est donc dès à présent officiellement confirmée.

Cette annonce arrive alors que l’écriture est terminée et que la production de cette cinquième et donc ultime saison d’Insecure doit commencer d’ici la fin du mois, pour une diffusion avant la fin de l’année si tout va bien. Cette conclusion n’est pas soudaine, la co-créatrice et principale actrice du show, Issa Rae, affirmant que le plan était de raconter l’histoire en 5 saisons.

Pour rappel, si vous n’êtes pas encore familiers avec Insecure, débute en nous introduisant à Issa Dee (Rae), une femme afro-américaine qui, à l’approche de la trentaine, remet en question sa vie actuelle. Elle peut heureusement compter sur l’aide de Molly (Yvonne Orji), sa plus proche amie qui fait elle aussi face à des interrogations quant à son futur. Le casting de la série rassemble également Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales et Alexander Hodge.

Very excited to film our fifth and final season! We couldn’t have told a complete story without the tremendous support of our audience and the faith of @HBO. See y'all soon! #InsecureHBO https://t.co/3gsoDwSGDR

— Issa Rae (@IssaRae) January 13, 2021