Une saison 5 pour Insecure, la comédie d’Issa Rae se poursuit sur HBO

Alors que le quatrième épisode de la saison 4 de Insecure sera diffusé ce dimanche, HBO ne perd pas de temps et annonce que la série est renouvelée. Elle reviendra ainsi en 2021 avec une saison 5 aux États-Unis et en France sur OCS.

L’avenir d’Insecure est donc bien assuré sur HBO, tout comme celui de sa co-créatrice et actrice principale, puisque Issa Rae continue de développer sa relation avec la chaine. En plus de produire sa propre comédie, elle est également derrière A Black Lady Sketch Show et elle travaille sur un show dans le monde du catch avec Dwayne Johnson. Elle apparaitra aussi dans la mini-série The Dolls avec Laura Dern qui parlera de la folie commerciale autour des poupées Cabbage Patch Kids dans les années 80.

Pour le moment donc, la saison 4 d’Insecurese poursuit. Pour rappel, cette dernière suit Issa s’investissant dans un projet qui lui tient à cœur et Molly faisant face à sa première relation sérieuse tandis que la saison montrera l’impact qu’a le bébé de Tiffany sur la dynamique de groupe. Naturellement, tout le monde va se retrouver à évaluer ses relations, nouvelles et anciennes, dans un effort pour déterminer où aller dans la prochaine étape de leur existence.

Au casting de cette saison, autour d’Issa Rae, nous trouvons également Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales et Alexander Hodge. La diffusion se poursuit jusqu’à la mi-juin.

Tags : HBO Insecure moins...

