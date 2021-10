Insecure Saison 5 : La dernière saison fait ses débuts ce dimanche sur HBO et lundi sur OCS

Une semaine après le retour de Succession, HBO complète sa soirée du dimanche avec la saison 5 d’Insecure et la saison 11 de Curb Your Enthusiasm. Les aventures d’Issa et de ses amis reprennent pour la dernière fois, puisque cette saison est également celle des adieux. La diffusion commence donc ce dimanche sur HBO et ce lundi en France sur OCS City à partir de 21h40.

De quoi parle Insecure ?

Si vous n’êtes pas encore familiers avec Insecure, elle débute en nous introduisant à Issa Dee (Rae), une femme afro-américaine qui, à l’approche de la trentaine, remet en question sa vie actuelle. Elle peut heureusement compter sur l’aide de Molly (Yvonne Orji), sa plus proche amie qui fait elle aussi face à des interrogations quant à son futur.

En saison 5

Alors que Nathan est de retour, Issa apprend que l’ex de Lawrence est enceinte. De son côté, Molly tente de se remettre de sa rupture et de retrouver l’alchimie qu’elle avait avec Issa.

Cette saison 5 se compose de 10 épisodes. Le tout dernier épisode est annoncé pour le 26 décembre sur HBO, et donc le lendemain en France sur OCS.

Le casting de la saison 5 d’Insecure

La distribution de cette cinquième et ultime saison d’Insecure rassemble de nouveau Issa Rae (Issa), Yvonne Orji (Molly), Jay Ellis (Lawrence), Natasha Rothwell (Kelli), Amanda Seales (Tiffany) et Courtney Taylor (Sequoia).