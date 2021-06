Intelligence Saison 2 : La lutte contre la cyber-criminalité reprend à partir de demain sur Salto

La lutte contre la cyber-criminalité reprend en compagnie de David Schwimmer et Nick Mohammed dans une saison 2 de la comédie Intelligence, qui est donc diffusée à partir de ce mardi 8 juin sur Sky One et disponible en France dès demain sur Salto.

Pour rappel, Intelligence est une création de Nick Mohammed qui met en scène David Schwimmer (Friends) dans la peau de Jerry Bernstein, un agent de la NSA avide de pouvoir qui prend la tête d’une nouvelle équipe en Angleterre et doit dès lors collaborer avec Joseph, un analyste incompétent (Nick Mohammed) et sans tact pour lutter contre la cybercriminalité.

Après la conclusion de la première saison, Jerry se retrouvait plus ou moins mis de côté (tout en ayant évité tout de même le pire), mais il ne va pas tarder à retrouver une place solide dans l’équipe lorsqu’il est révélé que les Russes ont mis la main sur une cyber-arme et que Jerry a joué un rôle important au développement de celle-ci. Ce qu’il sait devient dès lors vital pour la sécurité nationale, voire internationale. En parallèle, une romance virtuelle se dessine pour Joseph avec Charlotte, qui travaille dans les bureaux de Bude.

La saison 2 d’Intelligence se compose de 6 épisodes et réunit donc David Schwimmer, Nick Mohammed, Jane Stanness, Sylvestra Le Touzel, Gana Bayarsaikhan, Eliot Sal et Oliver Birch.

