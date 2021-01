Intergalactic : Des prisonnières de l’espace en quête de liberté, dans un trailer et prochainement sur Sky One

Sky One nous invite à vivre des aventures intergalactiques dans sa nouvelle série de science-fiction simplement intitulée Intergalactic qui se dévoile aujourd’hui avec une bande-annonce, et qui devrait être diffusée au printemps.

Scénarisée par Julie Gearey, Intergalactic nous raconte l’histoire d’Ash Harper (Savannah Steyn), une jeune flic et pilote à l’avenir prometteur qui voit tout son monde s’écrouler lorsqu’elle est accusée de trahison et condamné à l’exile sur une distante planète servant de colonie pénale.

En route pour cette planète, les autres condamnés organisent une mutinerie et prennent le contrôle du vaisseau. Après la mort de tout l’équipage, le groupe mené par Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) veut alors se rendre dans le monde libre — Arcadia — et Ash est la seule pilote qui peut les conduire à destination. Cette dernière est donc forcée de s’associer à eux, s’orientant vers un futur inconnu.

Se composant de huit épisodes, cette saison d’Intergalactic réunit, autour de Savannah Steyn (The Tunnel, Wannabe), Eleanor Tomlinson (Poldark), Thomas Turgoose (This is England), Sharon Duncan-Brewster (Rogue One: A Star Wars Story, Sex Education), Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders, Misfits), Oliver Coopersmith (Tin Star), Imogen Daines (Black Mirror), Diany Samba-Bandza (Jack Ryan), Parminder Nagra (Fortitude, ER) et Craig Parkinson (Line of Duty).

