Interrogation : Pas de saison 2 pour la série policière qui débute ce dimanche sur 13ème Rue

Six mois après le lancement de la première saison, CBS All Access annonce qu’il n’y aura pas de saison 2 pour Interrogation alors que la série débarque ce week-end en France sur 13ème Rue. Plus spécifiquement, la chaine diffuse la saison à partir de 20h50 et tous les épisodes sont disponibles à la demande en parallèle.

Nous venant d’Anders Weidemann et John Mankiewicz, cette première et unique saison d’Interrogation est basée sur une affaire qui s’étend sur plus de 20 ans. Elle retrace la vie de Eric Fisher (Kyle Gallner), un jeune homme accusé et reconnu coupable du meurtre de sa propre mère alors qu’il clame son innocence. Chaque épisode est structuré autour d’interrogatoires éclairés par de

véritables dossiers de la police.

Lorsque les inspecteurs rouvrent des affaires non résolues, ils abandonnent le récit linéaire initial et décident plutôt de suivre leurs propres pistes en étudiant les indices dans l’ordre qu’ils choisissent. Cherchant à l’identique à intégrer le téléspectateur au cœur de cette enquête (hormis le premier épisode posant à la fois l’intrigue et les personnages ainsi que le dernier correspondant au dénouement), chacun peut donc regarder les épisodes dans l’ordre qu’il le souhaite. D’où l’intérêt de proposer l’intégralité de la série directement sur les services à la demande dès le soir du lancement, le 8 novembre.

Interrogation réunit dans sa distribution Peter Sarsgaard qui joue le rôle de David Russell, le détective principal de l’affaire ; Kyle Gallner interprète l’accusé, Eric Fisher ; David Strathairn est le père d’Eric, Henry Fisher ; Kodi Smit-McPhee incarne Chris Keller, un adolescent perturbé et sans abri qui se lie d’amitié avec Eric; enfin Vincent D’Onofrio interprète le sergent Ian Lynch, un officier des affaires internes qui finit par devenir le plus grand allié d’Eric Fisher.

Tags : CBS All Access moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.