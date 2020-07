Une saison 2 pour Into The Night, la course contre le soleil continue sur Netflix

Avec sa première création originale belge, Netflix apparait avoir trouvé une gagnante, puisque Into The Night va se poursuivre. En effet, le service de streaming vient d’officiellement commander une saison 2.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation du roman du polonais Jacek Dukaj développée par le scénariste Jason George, Into the Night est un thriller de science-fiction dont la première saison se compose de seulement 6 épisodes — le compte pour la saison 2 n’est pas encore annoncé.

L’histoire suit les passagers et l’équipage d’un vol de nuit détourné qui se lancent dans une course contre le soleil alors qu’un mystérieux événement cosmique sème le chaos dans le monde. Tout débute ainsi lorsqu’un homme armé fait irruption sur son vol nocturne à destination de Moscou. Il force l’avion à décoller, entrainant avec lui un groupe éclectique de passagers effrayés qui vont rapidement réaliser que, pour survivre, ils doivent s’unir.

Tour de contrôle, ici Netflix, nous autorisons le décollage d'Into The Night pour une saison 2. Arrivée prévue prochainement. pic.twitter.com/fs3fvDx7Xm — Netflix France (@NetflixFR) July 1, 2020

Au niveau de son casting, Into The Night rassemble Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti, Mehmet Kurtuluş, Babetida Sadjo, Jan Bijvoet, Ksawery Szlenkier, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Kraghede Bellugi et Nabil Mallat.

