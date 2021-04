Intruder : Un cambriolage tourne au meurtre, cette semaine sur Channel 5

Poursuivant dans le domaine du thriller après The Drowning, Channel 5 revient sur les répercussions d’une tentative de vol dans une luxueuse maison dans Intruder, diffusée sur 4 jours consécutifs, du lundi 5 au jeudi 8 avril.

Écrite et réalisée par Gareth Tunley, Intruder suit un riche couple, Rebecca (Elaine Cassidy) et Sam (Tom Meeten), dont la vie est bouleversée suite à l’intrusion de deux adolescents dans leur maison avec pour but de les voler. Après avoir consommé des substances illégales dans la soirée, Sam stoppe l’un des intrus et le tue accidentellement.

Convaincu que la police conclura à une utilise non justifié de force létale, Sam et Rebecca invente une version des faits les dépeignant comme des victimes. Mais le doute sur ce qui s’est réellement produit est jeté par le père du jeune adolescent et de l’officier Karen Bailey (Sally Lindsay).

This isn’t a time to panic, this is a time to act. 😨 📺 New four-part drama, 'Intruder' starts Monday 5th April at 9pm on @channel5_tv #Intruder pic.twitter.com/Ra2UoBlawU — Channel 5 (@channel5_tv) March 31, 2021

La distribution de Intruder, série en 4 épisodes, réunit donc Elaine Cassidy (No Offence, The Paradise), Tom Meeten (The Ghoul, The Mighty Boosh), Helen Behan (The Virtues), Sally Lindsay (Mount Pleasant) mais aussi Kriss Dosanjh (All Creatures Great and Small), Seamus Moran (The Frankenstein Chronicles), Shane Casey (The Young Offenders), Simon Coury (37 Days), Adam Richardson et Sonny Poon Tip.

