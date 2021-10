Invasion Saison 1 : Les extra-terrestres envahissent la Terre, à partir d’aujourd’hui sur Apple TV+

Alors que la première saison de Foundation se poursuit sur Apple TV+ qui a par ailleurs renouvelé la série pour une saison 2, le service de streaming lance une nouvelle série de science-fiction intitulée Invasion. Les trois premiers épisodes sont mis en ligne ce 22 octobre, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi.

De quoi parle Invasion ?

Apple TV+ nous propose de vivre une nouvelle invasion de la Terre, qui n’a rien à voir avec celle qui a eu lieu en 2005 sur NBC ou encore avec le film avec Nicole Kidman.

Cette Invasion est scénarisée et produite par Simon Kinberg (les films X-Men) et David Weil (Hunters) avec Jakob Verbruggen (The Alienist) à la réalisation de plusieurs épisodes. Le concept est simple, on suit une invasion extra-terrestre en multipliant les perspectives tout autour du monde.

Pour nous offrir tous ces points de vue, la série rassemble dans son casting Shamier Anderson (Goliath), Golshifteh Farahani (Paterson), Sam Neill (Jurassic Park), Firas Nassar (Fauda) et Shioli Kutsuna (Deadpool 2).