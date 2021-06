Invasion Saison 1 : Les extra-terrestres envahissent de nouveau la Terre, cette fois-ci en octobre sur Apple TV+

Une nouvelle invasion extra-terrestre est annoncée sur Apple TV, à ne pas confondre avec celle qui a eu lieu en 2005 sur NBC ou encore avec le film avec Nicole Kidman. Le service de streaming vient en effet d’annoncer le lancement de la série dramatique de science-fiction Invasion pour le 22 octobre 2021 avec 3 épisodes, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi. La série se dévoile dès à présent avec une bande-annonce.

Scénarisée et produite par Simon Kinberg (les films X-Men) et David Weil (Hunters) avec Jakob Verbruggen (The Alienist) à la réalisation de plusieurs épisodes, Invasion suit une invasion extra-terrestre en multipliant les perspectives tout autour du monde.

Pour nous offrir tous ces points de vue, la série rassemble dans son casting Shamier Anderson (Goliath), Golshifteh Farahani (Paterson), Sam Neill (Jurassic Park), Firas Nassar (Fauda) et Shioli Kutsuna (Deadpool 2).

La première saison d’Invasion se compose de 10 épisodes.

