Une saison 2 pour Invasion, les extra-terrestres restent sur Apple TV+

Après avoir annoncé le renouvellement de Truth Be Told, Apple TV+ poursuit sa semaine en commandant une saison 2 pour sa série de science-fiction Invasion la veille de la diffusion du dernier épisode de la saison 1.

De quoi parle Invasion ?

Cette série Apple TV+ scénarisée et produite par Simon Kinberg (les films X-Men) et David Weil (Hunters) nous propose de suivre une invasion extra-terrestre en multipliant les perspectives à l’aide de personnages se trouvant à différents endroits sur la planète. Tout débute quand, dans le monde entier, des événements étranges et inexplicables commencent à se produire.

Au casting de la première saison de 10 épisodes d’Invasion nous trouvons Sam Neill qui incarne John Bell Tyson, le shérif d’une communauté rurale qui est usé par le temps et au bord de la retraite. Shamier Anderson est Trevante Ward, un soldat stationné en Afghanistan. Golshifteh Farahani incarne Aneesha Malik, immigrée syrienne de première génération, épouse et mère vivant à Long Island. Firas Nassar est Ahmed Malik, le mari d’Aneesha, immigrant syrien et homme d’affaires prospère. Shioli Kutsuna joue le rôle de Mitsuki, un membre du contrôle de mission dans le programme spatial japonais JASA. Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi et Daisuke Tsuji complète la distribution.

Pour rappel, Invasion n’est pas la seule série de science-fiction d’Apple TV+ qui a été reconduite pour une saison 2, puisque nous retrouverons également Foundation prochainement.