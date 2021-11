Inventing Anna : L’histoire de l’arnaqueuse Anna Delvey selon Shonda Rhimes, prochainement sur Netflix

Quatre ans après avoir signé un contrat exclusif avec Netflix, Shonda Rhimes scénarise enfin sa première série (et première création depuis Scandal) pour la plateforme de streaming avec Inventing Anna, une mini-série qui arrivera le 11 février 2022.

De quoi parle Inventing Anna ?

Développée par Rhimes à partir de l’article du New York Magazine intitulé « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards new-yorkais » écrit par Jessica Pressler, Inventing Anna suit Vivian Kent (Anna Chlumsky), une journaliste qui enquête sur l’affaire Anna Delvey (Julia Garner), la légendaire héritière allemande d’Instagram qui ne s’est pas contentée de voler les cœurs de la scène sociale new-yorkaise, mais qui l’a aussi dévalisée !

Anna est-elle la plus grande reine de l’arnaque de Big Apple ou la nouvelle héroïne du rêve américain ? Entre l’héritière et la journaliste se tisse un lien qui oscille de l’amour à la haine. Et alors qu’Anna attend son procès, Vivian se bat contre la montre pour répondre à la question qui passionne le Tout-New York : qui est vraiment Anna Delvey ?

Le casting d’Inventing Anna

Autour d’Anna Chlumsky et Julia Garner, la distribution d’Inventing Anna se compose d’Arian Moayed, Alexis Floyd, Anders Holm, Terry Kinney, Katie Lowes, Jeff Perry, Anna Deavere Smith et Laverne Cox.