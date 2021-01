Invincible Saison 1 : Le super-héros du créateur de The Walking Dead arrive en mars sur Amazon Prime Vidéo

Après The Boys, Amazon Prime Video se prépare à accueillir un autre superhéros sorti tout droit des pages d’un comics avec Invincible dont la diffusion (3 épisodes au lancement, puis un par semaine) débutera sur la plateforme le vendredi 26 mars prochain.

Contrairement à The Boys justement, Invincible est une série d’animation et elle n’est pas une satire au vitriol de l’univers des comics. C’est une création de Robert Kirkman (dessinée par Cory Walker puis par Ryan Ottley), publiée par Image Comics aux États-Unis et Delcourt en France, qui suit les aventures de Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescent à l’origine tout à fait normal, hormis le fait que son père est le superhéros le plus puissant de tous les temps et qu’il semble avoir hérité de ses pouvoirs.

Alors que Mark qui maîtrise à peine ses pouvoirs s’apprête à faire ses débuts en tant que combattant du crime, les Gardiens du Globe, la plus grande équipe de superhéros, sont assassinés. Ce n’est pas l’entrée en matière que Mark espérait.

Au niveau du casting des voix, Invincible rassemble Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin et Max Burkholder.

Tags : Amazon moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.