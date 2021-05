Des Saisons 2 ET 3 pour Invincible, Mark Grayson s’installe durablement sur Amazon Prime Video

La vie de super-héros de Mark Grayson a de beaux jours devant elle, Amazon vient d’annoncer le renouvellement de Invincible pour une saison 2 ET une saison 3.

Si vous ne connaissez pas Invincible, il s’agit d’une série animée qui vient tout juste de terminer sa première saison sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Cette dernière se base sur le comic book de Robert Kirkman (dessinée par Cory Walker puis par Ryan Ottley), publiée par Image Comics aux États-Unis et Delcourt en France, et suit les aventures de Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescent à l’origine tout à fait normal, hormis le fait que son père est le superhéros Omni-Man (J.K. Simmons), le plus puissant de tous les temps alors qu’il semble avoir hérité de ses pouvoirs.

La distribution vocale d’Invincible réunit donc Steven Yeun et J.K. Simmons, mais aussi Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin et Max Burkholder.

L’animée ne manque pas d’histoires à porter à l’écran, Invincible étant la seconde série la plus longue de Robert Kirkman, après The Walking Dead. Elle a en effet duré 15 ans et s’est terminée en février 2018.

