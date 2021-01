It’s A Sin : L’épidémie du Sida vue par Russell T Davies, en 2021 sur Channel 4

Après Years and Years, l’ancien showrunner de Doctor Who Russell T Davies nous revient avec une série inspirée par sa propre expérience et prenant place durant l’épidémie du Sida dans les années 80 avec It’s A Sin, qui est diffusée à partir de ce vendredi 22 janvier sur Channel 4

Plus précisément, It’s A Sin suivra la vie d’un groupe de jeunes hommes homosexuels — Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) et Colin (Callum Scott Howells) — qui se lance dans une nouvelle vie en 1981 en venant s’installer à Londres.

Au départ des inconnus les uns pour les autres, ils débarquent dans la capitale avec beaucoup d’ambition et de joie et vont voir leurs vies se transformer au fil des épisodes, alors que le virus est d’abord une rumeur avant de devenir une véritable menace, de semer la terreur pour finalement les lier par le combat.

Composée de 5 épisodes, It’ A Sin réunit donc Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Keeley Hawes, Stephen Fry, Neil Patrick Harris, Lydia West, Shaun Dooley, Tracey Ann Oberman et Nathaniel Curtis.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.