Une saison 4 pour Jack Ryan, avec Michael Peña qui rejoint l’univers de Tom Clancy

La saison 2 de Jack Ryan fut commandée 4 mois avant la mise en ligne de la première. La saison 3 fut commandée alors que la seconde n’avait pas encore de date. Rien de surprenant alors à ce qu’Amazon Prime Video nous annonce le renouvellement de la série pour une saison 4 peu de temps alors qu’on attend une date de diffusion pour la troisième.

Il n’y a naturellement pas de détails supplémentaires à fournir à ce jour sur cette saison 4, mais Amazon a néanmoins annoncé que l’acteur Michael Peña (Kiki dans Narcos: México) rejoignait la série dans un rôle pour le moment tenu secret.

Librement inspirée par les romans de Tom Clancy, Jack Ryan est une série développée par Carlton Cuse et Graham Roland et mettant en scène John Krasinski dans le rôle de l’analyste et agent de la CIA qui a été par le passé incarné au cinéma par Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine.

On retrouve donc de nouveau Krasinski dans la troisième saison de Jack Ryan, alors que l’agent est en fuite et mène une course contre la montre. Impliqué à tort dans une conspiration de grande envergure, Jack devient soudainement un fugitif. Recherché par la CIA et une faction divergente internationale qu’il a découverte, Jack doit se cacher, sillonner l’Europe et tenter de rester en vie pour empêcher un conflit mondial.

Aux côtés de John Krasinski, on retrouvera de nouveau Wendell Pierce et Michael Kelly dans cette saison 3, dans la peau de James Greer et Mike November respectivement.