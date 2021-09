Jaguar Saison 1 : La chasse aux criminels nazis dans l’Espagne des 60s, cela commence aujourd’hui sur Netflix

Après Les Demoiselles du téléphone, Blanca Suárez explore de nouveau le passé de l’Espagne, mais le fait beaucoup plus violemment dans la saison 1 de Jaguar, une nouvelle série Netflix que l’on peut découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Jaguar ?

Rappelant Hunters d’Amazon Prime Vidéo, la série Jaguar est une création de Ramón Campos et Gema R. Neira, avec David Orea, Salvador S. Molina et Moises Gómez qui suit une survivante de l’Holocauste qui rejoint un groupe de justiciers qui pourchassent les nazis ayant fui vers leur pays.

L’action se déroule ainsi en Espagne dans les années 1960, où des centaines de nazis ont trouvé refuge après la Seconde Guerre mondiale. Isabel Garrido, une jeune Espagnole qui a survécu au camp de concentration de Mauthausen, est à la recherche de Bachmann, connu comme l’homme le plus dangereux d’Europe. Elle découvrira qu’elle n’est pas seule dans sa mission et rejoindra un groupe d’agents en quête de justice.

Qui est au casting de Jaguar ?

Dans la distribution de cette saison 1 de Jaguar, on retrouve Blanca Suárez (Les Demoiselles du téléphone, El Bar) dans le rôle d’Isabel Garrido. On retrouve également Iván Marcos (45 rpm, Cocaine Coast) dans le rôle de Lucena, Francesc Garrido (Smoking Room, Grietas) dans le rôle de Marsé, Adrián Lastra (Primos, Velvet) dans le rôle de Sordo et Óscar Casas (L’éternelle sorcière, Instinto) dans le rôle de Castro.

