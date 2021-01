Jamestown: Les Conquérantes Saison 1 : À la découverte du Nouveau Monde, dès ce soir sur Chérie 25

Après la saison 4 de Poldark, Chérie 25 poursuit dans le registre de la fiction historique avec la série britannique Jamestown, qui nous fait voyager vers le Nouveau dès ce samedi 30 janvier à 21h05.

Diffusée entre 2017 et 2019 sur la chaine britannique Sky One, Jamestown se compose au total de trois saisons et est scénarisée par Bill Gallagher. L’histoire nous ramène en 1916 dans la colonie anglaise de Jamestown. Elle a tout juste réussi à survivre à sa première décennie, mais s’apprête à rentrer dans une nouvelle ère avec l’arrivée du gouverneur Sir George Yeardly. Il apporte avec lui une charte accordant des terres aux premiers colons en récompense de leur loyauté ; ainsi que 90 femmes destinées à être de futures épouses. Ces femmes ont été envoyées afin d’encourager les colons à se marier et ainsi faire prospérer la colonie. À la recherche d’une vie meilleure ou laissant derrière elles un passé tourmenté, elles ne savent pas encore qu’elles rejoignent une colonie déjà composée d’âmes en peine.

Le récit suit plus spécifiquement Alice, Verity et Jocelyn qui arrivent à la colonie virginienne de Jamestown. Elles y rencontrent les hommes qu’elles vont devoir épouser. Alice, fille de ferme, est accueillie par le beau Silas, mais c’est son frère aîné Henry, un homme violent et brutal, qui a payé pour l’épouser. La fougueuse Verity rencontre son futur époux alors que celui à l’oreille clouée au pilori. Il s’agit d’un ivrogne, propriétaire de la taverne du village. Quant à Jocelyn, d’un rang supérieur à ses camarades, elle est promise au greffier de la Virginia Company et se retrouve très vite mêlée à la politique locale.

Jamestown réunit dans son casting Naomi Battrick, Sophie Rundle, Niamh Walsh, Max Beesley, Jason Flemyng, Claire Cox, Dean Lennox Kelly, Stuart Martin, Steven Waddington, Matt Stokoe, Burn Gorman, Luke Roskell, Ben Starr, Kalani Queypo.

