Jamestown Saison 2 : Le récit d’Alice, Verity et Jocelyn se poursuit dès ce soir sur Chérie 25

Chérie 25 reste dans le Nouveau Monde en continuant la diffusion de Jamestown, dont la saison 2 commence ainsi ce samedi 27 février à 21H05, avec toujours deux épisodes par soirée.

Scénarisée par Bill Gallagher, Jamestown nous ramène en 1619 dans la colonie anglaise du même nom. Elle a tout juste réussi à survivre à sa première décennie mais s´apprête à rentrer dans une nouvelle ère avec l’arrivée du gouverneur Sir George Yeardly. Il apporte avec lui une charte accordant des terres aux premiers colons en récompense de leur loyauté ; ainsi que 90 femmes destinées à être de futures épouses. Ces femmes ont été envoyées afin d’encourager les colons à se marier et ainsi faire prospérer la colonie. A la recherche d´une vie meilleure ou laissant derrière elles un passé tourmenté, elles ne savent pas encore qu´elles rejoignent une colonie déjà composée d’âmes en peine.

La saison 2 de Jamestown poursuit ainsi l’histoire de Jocelyn, Verity et Alice. Nous sommes maintenant en 1620 et Alice donne naissance à un fils, le premier de la colonie. Temperance insiste pour qu’elle le nomme James, en l’honneur du roi. Maria et Pedro gèrent leur asservissement de manière différente : Maria jure de retourner dans son pays tandis que Pedro décide qu’il a besoin de Yeardley afin d’espérer un jour gagner sa liberté…

À l’image de la première saison, la seconde de Jamestown comprend 8 épisodes et rassemble donc Naomi Battrick, Sophie Rundle, Niamh Walsh, Max Beesley, Claire Cox, Patsy Ferran, Jason Flemyng, Dean Lennox Kelly, Stuart Martin, Luke Roskell, Ben Starr, Matt Stokoe, Steven Waddington.

