Joe Pickett Saison 1 : Le garde-chasse de C.J. Box fait ses débuts dans un trailer et dans deux semaines sur Spectrum

Après Big Sky, une autre série basée sur les romans de C.J. Box va faire ses débuts. Joe Pickett arrive en effet dès le 6 décembre prochain sur Spectrum aux États-Unis — aucune information pour une diffusion en France pour le moment.

De quoi parle Joe Pickett ?

Développée par John Erick Dowdle et Drew Dowdle (Waco), Joe Pickett porte donc à l’écran le plus populaire des personnages créés par le romancier C.J. Box et suit ainsi un garde-chasse dévoué (Michael Dorman) et sa famille vivant dans une petite ville rurale du Wyoming au bord de l’effondrement économique.

Lorsqu’une victime de meurtre se retrouve sur le pas de la porte de Joe, une conspiration plus vaste se dessine et les Picketts sont placés en son centre. Sans le soutien des forces de l’ordre locales, Joe doit décider seul ce que cela signifie être un homme bon et un bon père dans un monde à bout de souffle.

Le casting de la saison 1 de Joe Pickett

Dans cette saison 1 de Joe Pickett, Michael Dorman tient donc le premier rôle et est entouré par David Alan Grier, Julianna Guill, Sharon Lawrence, Paul Sparks, Mustafa Speaks, Skywalker Hughes et Kamryn Pliva. Dans des rôles récurrents, nous croiserons également Patrick Gallagher, Chad Rook, Benjamin Hollingsworth, Leah Gibson et Aadila Dosani.