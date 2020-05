Ju-On: Origins : Aux Origines de The Grudge, la malédiction frappe Netflix en juillet

La saga d’horreur « Ju-On » se poursuit sous la forme d’une série télévisée sur Netflix. Le service de streaming mettra en ligne sa première série d’horreur originale venue du Japon avec Ju-On: Origins à partir du 3 juillet, et cette dernière se dévoile déjà avec un trailer.

Si vous n’êtes pas familiers avec la franchise Ju-On, il s’agit d’une série de six films d’horreur japonais et trois remakes américains qui revisite un classique de la culture japonaise, à savoir la maison hantée et plus spécifiquement le fantôme qui hante une maison et se venge sur tous ceux qui y pénètrent. Il est expliqué dès le départ que « La malédiction de celui qui meurt en proie à une puissante colère se manifeste dans les endroits où ce dernier a vécu. Ceux qui y sont confrontés meurent et la malédiction se perpétue. »

La franchise se poursuit alors sous la forme d’une série avec Ju-On: Origins qui, selon la description de Netflix, reviendrait sur les faits réels qui ont inspiré cette histoire et s’intéresse notamment aux origines de la « malédiction ».

L’histoire suit alors Haruka, une actrice tourmentée par les bruits de pas dans sa maison au milieu de la nuit. La malédiction commence à faire son effet après avoir parlé avec Yasuo, qu’elle a rencontré lors d’une émission de télévision.

Se composant de 6 épisodes, la série Ju-On Origins met à l’affiche Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura, Seiko Iwaido, Kai Inowaki, Ryushin Tei, Yuya Matsuura, Kaho Tsuchimura, Takemi Fujii, Ryota Matsushima, Haruka Kubo, Shinsuke Kato, Nana Yanagisawa, Atom Shukugawa, Yura Anno, Tokio Emoto, Nobuko Sendo et Kana Kurashina.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.