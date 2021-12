Pas de saison 2 pour Julie and the Phantoms, le sort de la série Netflix enfin révélé

Voilà une nouvelle qui ne surprendra personne à ce niveau, mais qui fut longue à arriver malgré tout. Mise en ligne il y a un an et demi, la première saison de Julie and the Phantoms sera bien la dernière.

L’annulation de la série a tardé, car Netflix n’avait simplement pas pris de décision, jusqu’à ces derniers jours, comme le dévoile Kenny Ortega, producteur, chorégraphe et réalisateur de la série.

De quoi parle Julie and the Phantoms ?

Adaptation du show brésilien Julie e os Fantasmas scénarisée par Dan Cross et David Hoge, Julie and the Phantoms est une série musicale pour jeune. Après la mort de sa mère l’année passée, Julie (Madison Reyes) a perdu sa passion pour la musique. Mais quand les fantômes de trois musiciens rêveurs (Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada) de 1995 apparaissent soudainement dans l’ancien studio de musique de sa mère, Julie est de nouveau inspirée à chanter et à écrire des chansons. Alors que leur amitié avec Julie grandit, les garçons la convainquent de créer un nouveau groupe ensemble : Julie and the Phantoms.

Le casting de cette unique saison rassemble ainsi Madison Reyes, Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner et Jeremy Shada. Ils sont accompagnés par Jadah Marie, Sacha Carlson, Savannah Lee May, Cheyenne Jackson, Carlos Ponce, Booboo Stewart et Sonny Bustamante.