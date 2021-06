Pas de saison 2 de Jupiter’s Legacy, mais Netflix commande le spin-off Supercrooks à la place

Après trois ans de développement, Jupiter’s Legacy est finalement arrivé sur Netflix au début du mois de mai et nous annonce déjà que l’aventure s’arrête là. En effet, la série est annulée.

Bien entendu, une annulation aussi rapide pour un projet de cette ampleur explicite la déception de la plateforme de streaming vis-à-vis des performances des 7 premiers (et donc derniers) épisodes — vous pouvez lire notre bilan de cette saison 1 ici. Mais si Jupiter’s Legacy ne reviendra pas pour une saison 2, l’univers du show va continuer à s’étendre sur Netflix avec la série Supercrooks, comme Mark Millar — l’auteur du comics original avec Frank Quitely — nous l’annonce dès à présent.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Steven S. DeKnight (Daredevil) et scénarisée par Sang Kyu Kim, Jupiter’s Legacy est une histoire de super-héros pas comme les autres. Elle nous introduit à la première génération de super-héros qui veut passer le relais à leurs enfants, mais cela ne se présente pas sans difficulté. En effet, après avoir protégé l’humanité pendant près d’un siècle, les vieux super-héros se tournent vers leurs enfants pour reprendre le flambeau. Mais la tension monte vite avec cette nouvelle génération de combattants avides de prouver leur valeur, comme ils se démènent pour être à la hauteur de la réputation légendaire de leurs parents, mais aussi de leurs propres aspirations et exigences. Le casting rassemblait Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Andrew Horton, Elena Kampouris, Matt Lanter, Mike Wade et Tenika Davis.

Pour ce qui en est de Supercrooks, l’histoire s’intéressera à des criminels. Voici le pitch du comic book original de Millar et Leinil Francis Yu : Difficile de faire carrière en tant que super-vilain. La concurrence est rude et les autorités sont toujours derrière vous. Alors que faire ? Partir pour l’Espagne ! Johnny Bolt et ses amis crapuleux jouent donc les expatriés et préparent un gigantesque hold-up. Mais les choses se compliquent lorsque Johnny découvre que sa cible est en réalité le plus grand criminel de tous les temps !

