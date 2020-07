Pas de saison 2 pour Katy Keene, The CW met fin au spin-off de Riverdale avec Lucy Hale

L’expansion de l’univers de Riverdale sur The CW stoppe soudainement avec Katy Keene, puisque la série ne reviendra pas pour une saison 2 sur la chaine américaine. Elle vient d’être officiellement annulée.

Cette annonce n’est pas la plus surprenante qui soit dans le contexte actuel. The CW ne revenant qu’à la mi-saison prochaine, sa grille est déjà pleine et les performances de Katy Keene étaient réellement faibles. Malgré sa filiation avec le hit Riverdale, elle s’est imposée comme étant un des shows les moins suivis du network.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette dramédie musicale créée par Roberto Aguirre-Sacasa & Michael Grassi qui chroniquait les déboires de jeunes artistes cherchant à percer à Broadway, sur les podiums et dans les studios d’enregistrement, Katy Keene suivait ainsi Katy (Lucy Hale) alors qu’elle travaille comme « personal shopper » chez Lacy’s, un grand magasin, et qui rêve de devenir styliste. Elle est soutenue dans sa passion par son petit ami, K.O Kelly (Zane Holtz), dont le but est de développer une carrière de boxeur professionnel, et par sa colocataire, Josie McCoy (Ashleigh Murray) — qui a Riverdale pour se faire une place dans l’industrie musicale.

Au total, cette première et donc unique saison de Katy Keene se compose de seulement 13 épisodes dans lesquels nous pouvions croiser Lucy Hale, Ashleigh Murray, Camille Hyde, Jonny Beauchamp, Julia Chan, Katherine LaNasa, Lucien Laviscount et Zane Holtz.

