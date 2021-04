Kevin Can F**k Himself Saison 1 : La méta comédie d’AMC avec Annie Murphy débutera en juin

Il n’y aura pas que des zombies dans les mois qui viennent sur AMC, étant donné que la chaine nous annonce l’arrivée pour cet été de sa nouvelle série Kevin Can F**k Himself qui s’attaque de front à un cliché de la sitcom américaine. La diffusion débutera ainsi le 20 juin.

Créée par Valerie Armstrong (Lodge 49), Rashida Jones et Will McCormack, avec Craig DiGregorio (Shrill, Workaholics) au poste de showrunner, Kevin Can F**k Himself se propose de nous montrer la triste réalité de la femme de Kevin.

S’attaquant à l’archétype de la mère de sitcom (inspirée par la comédie CBS Kevin Can Wait), la série alterne entre le format multi-camera et le single-camera pour nous dévoiler l’existence d’Allison (Annie Murphy) de son point de vue à elle. Alors qu’elle fait tout pour être la parfaite épouse, elle réalise un jour qu’elle veut tuer son mari (Eric Peterson).

Au niveau du casting, cette première saison de Kevin Can F**k Himself rassemble donc Annie Murphy et Eric Peterson, mais aussi Mary Hollis Inboden, Raymond Lee, Alex Bonifer et Brian Howe.

