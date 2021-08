Une saison 2 pour Kevin Can F**k Himself, Allison reste prisonnière de sa vie de sitcom sur AMC

Alors que la première saison vient d’être mise en ligne sur Amazon Prime Vidéo en France et un peu partout dans le monde, AMC annonce que Kevin Can F**k Himself va continuer. En effet, une saison 2 a officiellement été commandée.

Ainsi, la série ne se conclura pas sur un cliffhanger grâce aux nouveaux abonnés de la plateforme AMC+ où chaque nouvel épisode était mis en ligne une semaine avant sa diffusion régulière sur AMC. Après 14 mois d’activité, AMC+ a connu une belle augmentation dans son nombre de clients avec l’aide de Kevin Can F**k Himself qui a attiré plus de curieux que tous les autres programmes lancés jusque-là. Son renouvellement se justifie donc aisément.

De quoi parle Kevin Can F**k Himself ?

Créée par Valerie Armstrong (Lodge 49), Rashida Jones et Will McCormack, avec Craig DiGregorio (Shrill, Workaholics) au poste de showrunner, Kevin Can F**k Himself se propose de nous montrer la triste réalité de la femme de Kevin.

S’attaquant à l’archétype de la mère de sitcom (inspirée par la comédie CBS Kevin Can Wait), la série alterne entre le format multi-camera et le single-camera pour nous dévoiler l’existence d’Allison (Annie Murphy) de son point de vue à elle. Alors qu’elle fait tout pour être la parfaite épouse, elle réalise un jour qu’elle veut tuer son mari (Eric Peterson). Vous pouvez lire notre bilan de la saison 1 pour en savoir plus.

Au niveau du casting, Kevin Can F**k Himself rassemble donc Annie Murphy et Eric Peterson, mais aussi Mary Hollis Inboden, Raymond Lee, Alex Bonifer et Brian Howe.

