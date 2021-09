Kin Saison 1 : Un guerre entre gangs Irlandais débute dès aujourd’hui sur AMC+

La plateforme de streaming américaine AMC+ se tourne vers l’Irlande avec Kin, une nouvelle série qui nous plonge dans une guerre entre gangs avec notamment Charlie Cox, Aidan Gillen et Ciarán Hinds, et ce, dès aujourd’hui.

De quoi parle Kin ?

Venant de Peter McKenna (The Last Kingdom, Red Rock) et Ciarán Donnelly (Altered Carbon, Vikings), Kin débute quand un garçon est tué et sa famille se lance dans une guerre des gangs avec un cartel international – une guerre impossible à gagner. C’est David et Goliath.

En infériorité numérique, face à un opposant surfinancé et armé, les Kinsella se retrouvent enfermés dans leur bastion de Dublin pendant que leurs entreprises échouent et que les membres de leur famille et leurs associés sont arrêtés. Mais ils ont quelque chose que le cartel n’a pas : les liens indestructibles du sang et de la famille.

La distribution de cette première saison de Kin rassemble des visages familiers comme Charlie Cox (Daredevil, Boardwalk Empire), Clare Dunne (Herself), Aidan Gillen (Game of Thrones), Ciarán Hinds (Game of Thrones, The Terror), Maria Doyle Kennedy (The Tudors, Orphan Black), Emmett J. Scanlan (The Deceived, Peaky Blinders), Sam Keeley (The English Game) et Yasmin Seky.

