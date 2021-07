Kingdom: Ashin of the North : Retour aux origines de la plante de résurrection avec Jun Ji-hyun, dès maintenant sur Netflix

Près d’un an et demi après la mise en ligne de la saison 2 de Kingdom, nous retournons dans la Corée médiévale à la période Joseon, où les zombies ont fait des ravages avec un épisode spécial de la série Kingdom, nommé Ashin of The North, qui est mis en ligne aujourd’hui.

De quoi nous parle Kingdom: Ashing of The North ?

Un des plus gros succès coréens pour Netflix, Kingdom est une série où se mélange corruption politique et zombies à la période médiévale. Le récit suit plus spécifiquement le prince héritier au trône qui se voit priver de l’accès à son père par la Reine et le clan Haewon Cho qui met tout en œuvre pour prendre le pouvoir, alors que le royaume est frappé par la famine et qu’une étrange maladie commence à se répandre.

Touché par une conspiration, le prince décide de découvrir ce qui est arrivé à son père et l’origine du mal qui touche son peuple avant qu’il ne soit trop tard. Cela va le conduire naturellement à découvrir l’existence d’une épidémie qui ravage toujours plus le pays et qui va conduire à une guerre sans merci entre les vivants et les morts.

Kingdom: Ashin of The North n’est pas une suite directe des évènements ayant pris place dans les deux premières saisons de Kingdom mais plus une préquelle qui doit revenir sur les origines de la plante de résurrection et sur l’histoire d’Ashin, mystérieux personnage introduit à la fin de la seconde saison de Kingdom. Ashin et son père appartiennent à une tribu étrangère installée dans le royaume de Joseon. Leur entrée en contact avec une mystérieuse maladie entraîne Ashin sur la voie de la trahison, du préjudice et de la vengeance.

Cet épisode spécial est scénarisé par le créateur de la série Kim Eun-hee et réalisé par Kim Seong-hun, qui se trouvait derrière la caméra pour la première saison.

Qui est au casting de Kingdom: Ashin of The North ?

Kingdom: Ashin of The North met à l’affiche l’actrice coréenne Jun Ji-hyun, de son nom anglais Gianna Jun, l’une des plus grosses stars de son pays connue entre autres pour My Sassy Girl, The Thieves, The Agent ou encore les séries My Love from the Star et Legend of the Blue Sea. On retrouve aussi Park Byung-eun qui reprend le rôle de Min Chi-rok, chef de la commanderie royale et archer qualifié qui se méfie de la reine dans la saison 2. L’histoire nous dévoilera naturellement comment le destin de ces deux personnages est connecté.

Une saison 3 pour Kingdom ?

Pour le moment, Netflix n’a pas encore officialisé de saison 3 pour Kingdom, mais il y aurait en développement une autre préquelle, intitulée Kingdom: Crown Prince. Comme son titre nous l’indique, celle-ci reviendrait sur l’histoire du prince royal Lee Shin, voguant entre passé et présent pour nous relater comment ce fils illégitime est devenu l’homme qui a combattu les zombies.

Kang Yoon Sung, réalisateur du film The Outlaws, serait derrière la caméra pour cette seconde préquelle qui serait déjà en pré-production avec un tournage prévu plus tard dans l’année.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.