Kingdom: Ashin of the North : Netflix annonce une date pour le retour des zombies coréens avec un épisode spécial

La fin de la saison 2 de Kingdom nous introduisait à la mystérieuse Ashin. Plus d’un an après, Netflix nous révèle une date de mise en ligne pour l’épisode spécial ayant pour but d’élargir l’univers de la série de zombies coréenne. Un trailer nous annonce ainsi que l’épisode sera mis en ligne le 22 juillet.

Intitulé Kingdom: Ashin of the North, cet épisode spécial est présenté comme une sidequel et reviendra sur les origines de l’épidémie et plus spécifiquement, de comment la plante de la résurrection poussant dans les régions du nord-est a fini par atteindre les terres de Joseon–menant aux ravages auxquels on a pu assister dans la série. Le tout étant à l’évidence lié à l’histoire d’Ashin (Jun Ji-hyun).

Également annoncé au casting de cet épisode, l’acteur Park Byung-eun reprend le rôle de Min Chi-rok, chef de la commanderie royale et archer qualifié qui se méfie de la reine dans la saison 2. L’histoire nous dévoilera naturellement comment le destin de ces deux personnages est connecté.

Réalisateur de la saison 1 de Kingdom, Kim Seong-hun se trouve de nouveau derrière la caméra pour cet épisode spécial scénarisé par Kim Eun-hee.

