Kingdom: Ashin of the North : L’épisode spécial se dévoile avec un trailer, à deux semaines de sa mise en ligne

Si Netflix n’a pas encore officiellement renouvelée Kingdom pour une troisième saison, sa série de zombies coréenne s’apprête à faire son retour à l’aide d’un épisode spécial, Kingdom: Ashin of The North, qui sera mis en ligne sur la plateforme dans deux semaines, à savoir le vendredi 23 juillet.

Comme le titre nous l’indique, Kingdom: Ashin of the North revient sur l’histoire d’Ashin, mystérieux personnage introduit à la fin de la seconde saison de Kingdom, incarnée par l’actrice Jun Ji-hyun (de son nom anglais Gianna Jun), avec Kim Seong-hun, réalisateur de la première saison derrière la caméra et naturellement le scénariste de la série Kim Eun-hee qui promet ainsi de continuer à en révéler plus sur les origines de la plante causant la résurrection.

Ashin et son père appartiennent à une tribu étrangère installée dans le royaume de Joseon. Leur entrée en contact avec une mystérieuse maladie entraîne Ashin sur la voie de la trahison, du préjudice et de la vengeance.

Aux côtés de Gianna Jun, Kingdom: Ashin of the North mettra également à l’affiche Park Byung-eunqui reprend le rôle de Min Chi-rok, chef de la commanderie royale et archer qualifié qui se méfie de la reine dans la saison 2. L’histoire nous dévoilera naturellement comment le destin de ces deux personnages est connecté.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.