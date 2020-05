Pas de saison 3 pour Knightfall, History abandonne finalement ses Templiers

Voilà une annonce qui ne surprendra personne, puisque History confirme qu’elle ne commandera pas une saison 3 de Knightfall un an après la conclusion de la diffusion de la saison 2 sur la chaine américaine.

Cette officialisation était donc attendue, en particulier avec des audiences en chute dans la saison 2. Néanmoins, avec la fin annoncée de Vikings et celle tout juste dévoilée de Project Blue Book, l’annulation de Knightfall s’inscrit également dans l’évolution actuelle de la chaine qui révise son approche créative, arrêtant les séries de ce format pour préférer des mini-séries du genre docu-fiction.

Si vous n’êtes pas familier avec cette série, rappelons qu’il s’agit d’une création de Don Handfield et Richard Rayner qui nous parle des Templiers en examinant la montée et la chute de l’ordre, de sa quête du Graal à la trahison du vendredi 13 octobre 1307. L’intrigue commence en France et se centre principalement sur Sir Landry (Tom Cullen), le leader des Templiers. Quand nous le rencontrons, il a perdu espoir dans sa mission, mais l’annonce que le Graal a refait surface ranime son obsession et sa dévotion.

Au total, Knightfall a proposé sur deux saisons un total de 18 épisodes dont le casting rassemblait Tom Cullen, Jim Carter, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Julian Ovenden, Olivia Ross, Ed Stoppard, Sabrina Bartlett, Bobby Schofield, Sarah-Sofie Boussnina, Tom Forbes et Mark Hamill qui avait rejoint le show en saison 2.

