Krypton Saison 2 : Seg-El veut sauver le futur de Superman, dès ce soir sur SyFy France

Proposée cet été sur la chaine américaine SyFy, la saison 2 de Krypton arrive aujourd’hui en France et elle est la dernière de la série. En effet, le show a été annulé et ces 10 nouveaux épisodes sont également les derniers que l’on peut ainsi commencer à regarder ce mardi 7 janvier à partir de 21 sur SyFy France.

Si vous n’êtes pas familiers avec Krypton, cette série nous parle de Seg-El, le grand-père de Superman, qui doit se battre pour rétablir l’honneur de sa famille et assurer que son petit-fils Superman voit le jour pour remplir sa mission, c’est-à-dire devenir ce super-héros que l’on connait tous. Il est assisté dans sa tâche par le voyageur temporel Adam Strange (Shaun Sipos).

Pas de répit pour notre héros dans cette saison 2 de Krypton, puisqu’il doit continuer à faire face aux menaces que représente le Général Zod (Colin Salmon), Brainiac (Blake Ritson) mais aussi Doomsday. Rien que cela. Apparu dans Batman V Superman : L’Aube de la Justice, Doomsday est connu pour être le plus dangereux des ennemis de Superman et de la Justice League. Fruit de manipulation génétique, il est animé par la haine et la destruction.

Si ce n’était déjà pas suffisant, cette saison 2 nous introduit également le mercenaire et chasseurs de prime Lobo, incarné par Emmett J. Scanlan.

Le casting de cette saison 2 de Krypton est complété par Georgina Campbell (Lyta-Zod), Elliot Cowan (Daron-Vex), Ann Ogbomo (Jayna-Zod), Aaron Pierre (Dev-Em), Rasmus Hardiker (Kem), Wallis Day (Nyssa-Vex) et Ian McElhinney (Val-El).

