Une saison 2 pour Kung Fu, Nicky Chen poursuivra son combat sur The CW

Lancée il y a à peine un mois sur la chaine américaine The CW, le reboot de Kung Fu a suivi la même route que celui de Walker en trouvant immédiatement son public et en s’assurant ainsi un bel avenir. La série est ainsi renouvelée pour une saison 2.

Ainsi, après que seulement 4 épisodes aient été diffusés, Kung Fu a confirmé son succès. Son lancement a réalisé les meilleures audiences du mercredi soir sur The CW depuis les débuts de The 100 il y a 7 ans. Après cela, le public est bien revenu et en a fait la troisième série la plus suivie de la chaine derrière Walker et Superman & Lois.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Christina M. Kim, Kung Fu version 2021 s’éloigne du côté western de l’originale avec son héros voyageur pour installer son action à San Francisco. L’histoire s’articulera autour d’une Sino-Américaine qui combat le crime dans son quartier. En raison de problèmes personnels, Nicky Chen (Olivia Liang) a quitté l’université et a voyagé en Chine où elle s’est retrouvée à vivre en isolement dans un monastère où elle a appris le Kung Fu. Elle doit néanmoins retourner chez elle auprès de sa famille. Sur place, elle se met à combattre la criminalité et la corruption qui affectent sa communauté.

Au casting de cette saison 1 de Kung Fu, nous trouvons donc Olivia Liang qui est accompagnée par Tzi Ma, Kheng Hua Tan, Jon Prasida, Shannon Dang, Eddie Liu, Gavin Stenhouse, Gwendoline Yeo et Tony Chung.

Tags : Network moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.