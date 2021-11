L’Improbable Assassin d’Olof Palme : L’incroyable histoire d’un tueur suédois, ce vendredi sur Netflix

Parmi les séries étrangères que nous propose Netflix en cette fin de semaine, nous trouvons une nouvelle mini-série policière scandinave intitulée L’Improbable Assassin d’Olof Palme, et ce, en intégralité dès ce vendredi sur la plateforme de streaming.

De quoi parle L’Improbable Assassin d’Olof Palme?

Également intitulée « The Unlikely Murderer« , L’Improbable Assassin d’Olof Palme raconte de manière fictive comment Stig Engström, le graphiste désigné comme le meurtrier présumé du Premier ministre suédois Olof Palme, a réussi à échapper à la justice jusqu’à sa mort grâce à un savant mélange d’audace et de chance face à des forces de police dépassées.

Que savons-nous de Stig Engström ? Comment la police a-t-elle pu le laisser passer à travers ses filets, alors qu’elle était sur sa piste ? La planification du meurtre laissait à désirer, Stig Engström a accumulé les erreurs dès le départ, et rares étaient ceux à avoir cru à ses mensonges concernant cette funeste nuit de 1986 à Stockholm.

Au casting de L’Improbable Assassin d’Olof Palme

La distribution de L’Improbable Assassin d’Olof Palme se compose de Robert Gustafsson, Peter Andersson, Mikael Persbrandt, Björn Bengtsson, Joel Spira, Shanti Roney, Torkel Petersson, Emil Almén et Eva Melander.