Une saison 2 pour La Brea, le périple se poursuivra sur NBC en 2022

La fosse menant au monde perdu de NBC va rester ouverte, puisque le network annonce dès à présent le renouvellement de La Brea, sa plus grosse nouveauté de l’automne qui reviendra donc avec une saison 2 l’an prochain.

La saison 1 se poursuit jusqu’à la fin du mois de novembre sur la chaine américaine, mais son succès est déjà confirmé. Si l’on en croit les chiffres fournis par NBC, toutes plateformes confondues, plus la diffusion linéaire, La Brea toucherait environ 47 millions de téléspectateurs.

De quoi parle La Brea ?

Création de David Appelbaum (The Mentalist, NCIS : Nouvelle Orléans), La Brea peut être présentée comme une sorte de Land of The Lost rencontre Terra Nova. Tout bascule lorsqu’une mystérieuse doline apparait dans Los Angeles et détruit de nombreux quartiers. Ceux qui ont été emportés par ce gouffre géant se retrouvent dans un monde primitif et dangereux et n’ont d’autre choix que de s’allier pour survivre. Le reste du monde tente de son côté de comprendre ce qui s’est passé. Une famille séparée par cette catastrophe va devoir trouver des réponses s’ils veulent pouvoir être réunis.

La famille au cœur des évènements de La Brea est incarnée par Natalie Zea, Eoin Macken, Zyra Gorecki, Jack Martin. Karina Logue, Zyra Gorecki, Angel Parker, Catherine Dent, Chiké Okonkwo, Jon Seda ou encore Nicholas Gonzalez complètent la distribution de la saison 1.