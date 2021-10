La casa de papel : Partie 5 – Volume 2 : Le braquage approche de sa fin dans un teaser et en décembre sur Netflix

La populaire série espagnole La casa de papel n’est pas encore terminée, mais la fin est tout de même proche, puisque la saison 5 est également la toute dernière de la série sur Netflix. Sa diffusion se fait en deux fois, ou en deux « volumes » pour être précis. Le second arrive le 3 décembre.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création d’Álex Pina, La casa de papel suit un homme mystérieux, surnommé le Professeur, planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute huit des meilleurs malfaiteurs en Espagne qui n’ont rien à perdre.

De quoi parle la saison 5 de La Casa de Papel ?

Les membres de la bande sont retranchés dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais un nouveau drame les touche quand ils perdent l’un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra mais, pour la première fois, il n’a pas de plan pour s’échapper. Et c’est justement au moment où rien de pire ne semble pouvoir arriver qu’un ennemi hors catégorie se présente : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire approche… pour laisser la place à une véritable guerre.

Dans le volume 2 qui se composera de 5 épisodes, Tokyo (Úrsula Corberó) est morte et l’ennemi, blessé mais plus dangereux que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne.

Au casting de la saison 5 de La Casa de Papel

La saison 5 de La Casa de Papel se compose au total de 10 épisodes et rassemble Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspectrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía). Ils sont rejoints par Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense8) et Patrick Criado (Antidisturbios, Permis de vivre).