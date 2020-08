Une saison 5 pour La Casa de Papel qui sera également la dernière de la série Netflix

C’est en avril que revenait La Casa De Papel pour sa quatrième saison (ou « partie » selon Netflix) et celle-ci n’était pas destinée à être la dernière. L’histoire se conclura en effet avec la saison 5, comme la plateforme de streaming vient de le confirmer.

Cette annonce arrive alors que la production de cette saison 5 de La Casa De Papel est sur le point de débuter ce 3 août. Le tournage des 10 ultimes épisodes se déroulera entre l’Espagne, le Danemark et le Portugal et devra aboutir, selon Alex Pina, le créateur du show, sur quelque chose d’épique et excitant.

Au niveau du casting, nous retrouverons Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspectrice Sierra) et José Manuel Poga (Gandía). Ils sont rejoints par Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense 8) et Patrick Criado (La gran familia española).

Enfin, pour ce qui en est de la mise en ligne de cette saison 5 de La Casa De Papel, Netflix n’avance pas encore de date pour le moment, naturellement. Certainement pas avant le printemps prochain.

