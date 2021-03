La Caza Monteperdido Saison 1 : Deux fillettes disparaissent, une seule réapparait ce soir sur Polar+

Nouvelle production en provenance de l’Espagne, La Caza. Monteperdido fait ses débuts en France sur Polar+ avec sa première saison de 8 épisodes dont la diffusion commence donc ce lundi soir à partir de 20h50 (à raison de 2 épisodes par semaine).

Basée sur le roman “Monteperdido” d’Agustín Martínez qui a co-créé la série avec Luis Moya, La Caza. Monteperdido se présente comme étant un thriller psychologique dont la première saison nous entraine à Monteperdido, village des Pyrénées pour nous parler d’une disparition (la saison 2 est titrée La caza. Tramuntana et se déroule à Tramuntana sur de l’île de Majorque).

L’intrigue débute avec deux fillettes de onze ans qui disparaissent sur leur chemin de retour du collège. Cinq ans plus tard, au fond d’un ravin, on découvre une voiture accidentée et le cadavre d’un homme. À ses côtés se trouve une adolescente désorientée, mais vivante : Ana, une des deux disparues. Deux inspecteurs de Madrid viennent rouvrir l’enquête, mais se heurtent à l’hostilité des habitants, prêts à lutter jusqu’à la mort pour cacher leurs terrifiants secrets.

Au niveau du casting de cette saison 1 de La Caza. Monteperdido, nous trouvons Megan Montaner, Francis Lorenzo, Alain Hernández, Bea Segura, Pablo Derqui, Patxi Freytez, Jorge Bosch, Mar Sodupe, David Solans et Carla Díaz.

