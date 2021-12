La caza. Tramuntana : Après Monteperdido, Sara Campos et Víctor Gamero enquêtent à Majorque, dès ce soir sur Polar+

Nouvelle série policière espagnole qui arrive en France sur Polar+ avec La caza. Tramuntana — diffusée dans son pays sur La 1 l’hiver dernier — dont la saison se compose de 8 épisodes. Cela débute ce soir à 20h55.

De quoi parle La caza. Tramuntana ?

Création d’Agustín Martínez, La caza. Tramuntana est une suite à La caza. Monteperdido et prend ainsi place un an après la résolution de l’affaire des filles de Monteperdido, à laquelle ont participé les agents Sara Campos (Megan Montaner) et Víctor Gamero (Alain Hernández). Nous les retrouvons dans un village fictif situé dans la chaîne de montagnes de la Serra de Tramuntana, sur l’île méditerranéenne de Majorque.

L’intrigue débute avec le meurtre de Bernat Cervera. Sara Campos se charge de l’enquête, en partenariat avec Gamero. Elle doit également faire face au sergent Selva (Félix Gómez), un agent arrogant et autoritaire. Mais à mesure que l’affaire est résolue et que le meurtrier est identifié, de nouvelles questions surgissent.

Le casting de La Caza Tramuntana

Le distribution de cette saison de La Caza Tramuntana se compose de Megan Montaner, Alain Hernandez, Félix Gómez, Beatriz Carvajal, Francis Lorenzo, Sara Rivero, Llum Barrera, Òscar Molina, Victòria Pagès et Nadia Al Saaidi.