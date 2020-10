La Chronique des Bridgerton : Première images pour cette production Shondaland qui arrive en décembre sur Netflix

Via Shondaland, Shonda Rhimes tente de donner le jour à une sorte de period drama britannique. Après l’échec de Still Star-Crossed sur ABC, la créatrice de Grey’s Anatomy et Scandal nous revient ainsi avec La Chronique des Bridgerton, dont l’intégralité de la saison 1 sera mise en ligne sur Netflix le 25 décembre. En attendant une bande-annonce, la plateforme a dévoilé les premières images promotionnelles.

Plus spécifiquement Shonda Rhimes est productrice avec Shondaland de cette série nous venant du créateur Chris Van Dusen qui porte à l’écran la série littéraire La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn. L’histoire suit Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor), l’aînée de la puissante famille Bridgerton qui fait son entrée sur le marché hautement concurrentiel du mariage à Londres sous la Régence. Espérant suivre les traces de ses parents et trouver un prétendant dont elle puisse tomber amoureuse, l’ambition de Daphné semble initialement sans limites. Mais tandis que son frère aîné commence à écarter ses soupirants potentiels, la chronique à scandale de la haute société écrite par la mystérieuse lady Whistledown répand des calomnies sur Daphné.

C’est alors qu’arrive le diablement séduisant et rebelle duc de Hastings (Regé-Jean Page), célibataire et heureux de l’être, mais meilleur parti de la saison aux yeux des mères des débutantes. Même si Daphné et le duc de Hastings affirment qu’ils ne souhaitent rien l’un de l’autre, leur attirance réciproque est indéniable, notamment lorsqu’ils se lancent dans un duel d’esprit tout en navigant entre les attentes de la société au sujet de leur avenir.





La Chronique des Bridgerton met donc à l’affiche Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter et Harriet Cains, tandis que Julie Andrews prête sa voix à lady Whistledown.

