La Chronique des Bridgerton : Faites connaissance avec Daphné et le duc, dès demain sur Netflix

Netflix nous convie dans la haute société londonienne produite par Shonda Rhimes avec la série La Chronique des Bridgerton qui se présente comme une sorte de Gossip Girl à l’époque de la Régence. L’intégralité de la première saison sera disponible dès ce 25 décembre sur la plateforme.

Adaptation des romans de Julia Quinn par Chris Van Dusen, La Chronique des Bridgerton se déroule donc à Londres, pendant la Régence pour suivre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), fille aînée d’une puissante dynastie. Elle est censée se trouver un mari, mais la concurrence est rude ! Espérant suivre l’exemple de ses parents et faire un mariage d’amour, Daphne semble au départ avoir toutes les chances de son côté. Pourtant, dès lors que son frère aîné se met à rejeter ses prétendants les uns après les autres, le journal à scandales de la haute société londonienne, dirigé par la mystérieuse Lady Whistledown, propage des calomnies sur la jeune femme.

C’est alors que débarque le séduisant et frondeur duc d’Hastings (Regé-Jean Page), célibataire endurci et meilleur parti du moment. Bien qu’ils s’en défendent, Daphne et le duc sont incontestablement attirés l’un par l’autre – et les voilà embarqués dans un jeu de dupes, tout en devant composer avec les injonctions de la société concernant leur union potentielle…

La série réunit au casting Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter et Harriet Cains. Julie Andrews assure la voix de Lady Whistledown.

