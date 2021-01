Une saison 2 pour La Chronique des Bridgerton, Netflix annonce un tournage au printemps

Cela n’est une surprise pour personne : un mois après la mise en ligne de la première saison de La Chronique des Bridgerton, Netflix officialise son renouvellement pour une saison 2.

Si vous n’êtes pas encore familiers avec la série qui a fait couler pas mal d’encre virtuelle au cours du mois qui vient de s’écouler, Bridgerton est une création de Chris Van Dusen via Shondaland qui adapte la série littéraire de Julia Quinn.

L’histoire nous ramène à Londres, pendant la régence, pour suivre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), fille aînée d’une puissante dynastie, est censée se trouver un mari, mais la concurrence est rude ! Espérant suivre l’exemple de ses parents et faire un mariage d’amour, Daphne semble au départ avoir toutes les chances de son côté. Pourtant, dès lors que son frère aîné se met à rejeter ses prétendants les uns après les autres, le journal à scandales de la haute société londonienne, dirigé par la mystérieuse Lady Whistledown, propage des calomnies sur la jeune femme. C’est alors que débarque le séduisant et frondeur duc d’Hastings (Regé-Jean Page), célibataire endurci et meilleur parti du moment. Bien qu’ils s’en défendent, Daphne et le duc sont incontestablement attirés l’un par l’autre — et les voilà embarqués dans un jeu de dupes, tout en devant composer avec les injonctions de la société concernant leur union potentielle…

La première saison, se composant de huit épisodes, était donc basée sur le premier livre de la série, Daphné et le duc, et s’est terminée en révélant l’identité de la mystérieuse Lady Whistledown. La seconde s’inspirera du deuxième tome, Anthony, et se focalisera sur les exploits romantiques d’Anthony (Jonathan Bailey), vicomte de Bridgerton et le plus âgé fils de la famille. La production de ces nouveaux épisodes devrait donc commencer au printemps.

Selon le service de streaming Netflix et sa façon de calculer son audience, La Chronique des Bridgerton aurait été regardée par 63 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines, en faisant la cinquième série originale la plus vue derrière la première saison de The Witcher, la première partie de saison 1 de Lupin, la partie 4 de La Casa de Papel et Tiger King.

