La Chronique des Bridgerton : Netflix passe commande pour une série dérivée consacrée à la reine Charlotte

L’univers de Bridgerton continue de s’étendre sur Netflix. Face au succès de cette fiction historique qui a déjà obtenu un renouvellement jusqu’à sa saison 4, le géant de la vidéo à la demande nous annonce avoir passé commande pour une série dérivée.

La Chronique des Bridgerton porte à l’écran la série littéraire de Julia Quinn et prend place dans la haute société londonienne lors de la Régence anglaise du XIXe siècle pour nous raconter l’histoire de la famille Bridgerton, avec les parents, leurs quatre fils et leurs quatre filles, dont Daphné qui était au cœur de la première saison. La saison 2, qui est en tournage (sans Regé-Jean Page), se centre sur le fils ainé de la famille, Anthony, avec Chris Van Dusen en showrunner. Il vient d’ailleurs d’être annoncé que, pour les saisons 3 et 4, ce sera Jess Brownell qui occupera le poste de showrunner.

Quoi qu’il en soit, Netflix a commandé une série dérivée qui sera centrée sur la jeune reine Charlotte. La série reviendra donc aux origines du personnage, et suivra également Violet Bridgerton (maintenant mère du clan Bridgerton) et Lady Danbury (mentor de Simon en saison 1). À l’écriture, on retrouvera Shonda Rhimes qui est naturellement productrice exécutive de la série, se trouvant derrière ce qui est en train de devenir la franchise Bridgerton, avec Shondaland.

Netflix a ainsi tout mis en place pour assurer autant que possible de délivrer du Bridgerton régulièrement aux abonnés.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.